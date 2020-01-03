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Грузовик упал в канаву в кантоне Ольмедо в Эквадоре. В результате ДТП пять человек получили ранения.

Инцидент произошёл примерно в 8:00 по местному времени (16:00 по Москве), передаёт El Universo. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех, кто находился в...