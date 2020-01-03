Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочное заседание Совета Альянса в понедельник, 6 января, после консультаций с союзниками, заявили в пресс-службе военно-политического блока. Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Диана Галлахер.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg has convened an urgent NATO Council meeting for Monday afternoon following consultations with allies, a NATO spokesman tells CNN- Said meeting was convened “to discuss developments in the region” following the death of Qasem Soleimani
Встреча назначена «для обсуждения событий в регионе [на Ближнем Востоке]» после смерти Касема Сулеймани, говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирака намерены подать на США жалобу в СБ ООН из-за убийства 3 января в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани. 5 января парламентарии Ирака проголосовали за вывод иностранных войск с территории республики.