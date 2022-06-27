Столтенберг попытается убедить Турцию принять Финляндию и Швецию в НАТО Haberturk: Столтенберг попытается убедить Турцию принять Финляндию и Швецию в НАТО

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. По его словам, инициатором встречи в этом формате выступил генсек Альянса, Йенс Столтенберг. Отмечается, что встреча пройдёт накануне открытия саммита НАТО, сообщает Haberturk.

Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдёт накануне открытия саммита НАТО, — рассказал Калын.

Он добавил, что встреча не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Вице-президент Швейцарской народной партии Магдалена Мартулло-Блохер ранее заявила, что санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза, пишет газета Neue Zurcher Zeitung. Она призвала европейских политиков осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. По её мнению, Европа должна договориться с президентом России Владимиром Путиным. Политик назвала «катастрофой» потенциальный результат нынешнего курса европейских стран и призвала не продолжать разжигать конфликт.