Столтенберг ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Скандинавии Столтенберг: страны Скандинавии сами решат вопрос размещения ядерного оружия

Фото: NATO

Страны Североатлантического альянса, в том числе и скандинавские, должны самостоятельно решать, будет ли на их территории размещено ядерное оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии на форуме по сотрудничеству стран региона. По его словам, которые приводит пресс-служба блока, организация в любом случае сохранит за собой ядерный статус.

Скандинавские страны сами должны принимать решение, как они хотят действовать по вопросу ядерного оружия на своей территории. Есть страны НАТО, которые решили не размещать такое оружие на своей территории, — отметил он.

По словам генсека, в документах военного блока говорится, что страны-члены нацелены на мир без ядерного оружия, поскольку осознают ужасные последствия его применения. Но в то же время, пока существует оружие массового поражения, НАТО останется также ядерным Альянсом.

Ранее Столтенберг разослал членам НАТО письмо, в котором назывались сроки принятия Швеции в Альянс. В документе утверждается, что она должна войти в состав военного блока до встречи министров иностранных дел организации, которая пройдет 28–29 ноября.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия, безусловно, ответит на вступление Швеции в НАТО как на уровне мер и шагов военно-технического характера, так и на политическом уровне. По его словам, в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений военного блока.