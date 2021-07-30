Старшая внучка Лукашенко Виктория вышла замуж

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Сам президент поздравил 23-летнюю внучку и её избранника, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Вы пишите вашу историю, — пожелал молодожёнам политик.

О женихе внучки белорусского президента никакой информации нет, но известно, что торжество прошло в узком семейном кругу, на которое было приглашено порядка 70 человек.

Виктория является дочерью старшего сына Александра Лукашенко. На данный момент он занимает пост президента Национального олимпийского комитета. Сама внучка Лукашенко стала известна после роли в картине «На спине у чёрного кота» у режиссёра Ивана Павлова. По специальности Виктория — экономист-международник. Но она успела сняться в российском сериале «Гадание при свечах» в 2010 году.

Всего у президента Белоруссии семь внуков. У его сына Виктора — четверо детей, у Дмитрия — трое.

Ранее сообщалось, что средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в Минске. Речь идёт об элитной школе в столичном микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.