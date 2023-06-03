Стало известно, почему не началось украинское контрнаступление InfoBrics: Украина маскирует невозможность начать контрнаступление терактами

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Украина пытается замаскировать отсутствие возможности достичь успеха в результате контрнаступления терактами и заверениями, что оно еще не началось, считает журналист и политолог Лукас Лейрос. В статье для портала InfoBrics он отметил, что обещанное весеннее контрнаступление ВСУ уже идет, но сильно ограничено из-за «бедственного состояния» украинской армии.

Вопреки тому, что было обещано, захвата Донбасса и Крыма не будет, начнется лишь незначительное усиление обстрелов со стороны Украины и начало различных террористических операций, — считает Лейрос.

Он подчеркнул, что на Западе вызывает вопросы отсутствие заметных успехов ВСУ на передовой и их «катастрофическое» положение. Заметно разочарование, поскольку результаты не соответствуют завышенным ожиданиям.

Журналист добавил, что ситуация такова, что «никто не верит в контрнаступление». Тем более в возможность победы Украины. Солдаты ВСУ, которые верили пропаганде режима, похоже, поняли, что их обманули и не надеются на возможность переломить ситуацию на передовой.

По мнению Лейроса, общественное мнение на Западе также ставит под сомнение правомерность продолжения финансирования помощи Украине, которая не может победить.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после завершения контрнаступления ВСУ Москва нанесет ответный удар. Он предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.