В Японии скрыли обнаруженный до Олимпиады опасный штамм COVID

За три дня до Олимпиады Японский институт инфекционных заболеваний (NIID) уведомил глобальную базу вирусных геномов об обнаружении в стране опасного штамма «лямбда», однако широкой общественности не планировали говорить об этом до окончания Игр. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Отмечается, что штамм обнаружили при проверке в аэропорту. Данные о его появлении были переданы в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID 20 июля. Согласно данным GISAID, штамм завёз в Японию путешествующий через США человек. Пока неизвестно, был ли это участник Олимпийских игр. Источники, близкие к Минздраву Японии, рассказали, что заражение коронавирусом выявили у женщины, прибывшей из Перу. По результатам анализа оказалось, что это был «лямбда»-штамм.

Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили. В Министерстве здравоохранения страны пришли к выводу, что эту информацию нужно опубликовать после Олимпиады.

Ранее японские учёные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. Специалисты выяснили, что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему часто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме.