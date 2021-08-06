В Японии скрыли обнаруженный до Олимпиады опасный штамм COVID

За три дня до Олимпиады Японский институт инфекционных заболеваний (NIID) уведомил глобальную базу вирусных геномов об обнаружении в стране опасного штамма «лямбда», однако широкой общественности не планировали говорить об этом до окончания Игр. Об этом сообщает издание Daily Beast.
Отмечается, что штамм
Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили. В Министерстве здравоохранения страны пришли к выводу, что эту информацию нужно опубликовать после Олимпиады.
Ранее японские учёные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. Специалисты выяснили, что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему часто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме.