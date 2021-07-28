Стало известно о состоянии здоровья первого президента Украины

Бывший президент Украины Леонид Кравчук на данный момент находится в тяжёлом состоянии. Его перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает телеканал «1+1».

Отмечается, что здоровье Кравчука резко ухудшилось . Он находится в отделении реанимации Института сердца в Киеве после тяжёлой операции. Ухудшение состояния первого президента Украины характеризуется потерей способности самостоятельно дышать, что и вынудило врачей перевести пациента на систему ИВЛ.

Семья украинского экс-президента попросила врачей не давать никаких комментариев. В конце июня Кравчук был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Политик занимал должность президента с 1991 по 1994 год.

Ранее сообщалось, что почти месяц Кравчук находится в реанимации после перенесённой в июне операции на сердце. Политика прооперировали 29 июня.

Пост президента Украины Кравчук занимал с 1991 по 1994 год. В январе этого года бывшему украинскому лидеру исполнилось 87 лет.