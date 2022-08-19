Стало известно о планах Ирана отказаться от ядерной программы Al Jazzera: Иран готов приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы

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Иран готов приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения, передает Al Jazzera со ссылкой на свои источники. Также утверждается, что проект возобновления иранской ядерной сделки предполагает штраф для США, если они решат снова ее покинуть.

США могут быть оштрафованы, если они выйдут из ядерной сделки. Иран берет обязательство начать постепенный отказ от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения, — говорится в сообщении.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.