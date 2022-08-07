Главред «КП» рассказал о будущем журналистки Асламовой Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин: Асламова продолжит работать в Сербии после задержания

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Белград, Сербия

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая ранее была задержана в Косово по подозрению в шпионаже, отправится к прибрежным территориям Сербии, где и продолжит работу, заявил главред издания Владимир Сунгоркин в беседе с РИА Новости. По его словам, журналистке также необходим отдых после инцидента.

Она спокойно будет продолжать работать в Сербии. Она там была действительно в командировке от нас, — поделился он.

Асламова находилась в Косово по заданию издания: она должна была подготовить специальный репортаж из-за обострения сербско-косовского конфликта.

Министр внутренних дел самопровозглашённой Республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион. Глава ведомства обвинил россиянку в шпионаже, доказательства чему якобы были получены от некоторых стран.

Какие страны и какие доказательства имелись в виду, Швецла не уточнил. При этом он выдвинул предположение, что Асламова также участвовала «в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Россией», однако подтверждающей информации также не дал.