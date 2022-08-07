Задержанная в Косове журналистка Асламова из РФ перестала выходить на связь

Фото: Дарья Асламова / Соцсети

Задержанная в самопровозглашённой республике Косово журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова перестала выходить на связь. Отмечается, что представители издания не могут дозвониться до своей коллеги с момента её задержания. Асламову власти Косово обвинили в шпионаже, но, по информации газеты, никаких доказательств не предъявили.

Журналистка газеты Дарья Асламова перестала выходить на связь с момента своего задержания в самопровозглашённой республике Косово, — сообщили в «Комсомольской правде».

Асламова находилась в Сербии по заданию издания, она должна была подготовить специальный репортаж из-за обострения сербско-косовского конфликта.

Министр внутренних дел самопровозглашённой республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой. Та пыталась въехать в регион. Глава полицейского ведомства обвинил россиянку в шпионаже.

Какие страны и какие доказательства имелись в виду, Швецла не уточнил. При этом он выдвинул предположение, что Асламова также участвовала «в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Россией», однако доказательств этому также не привёл.