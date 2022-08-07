Полиция Косово задержала российскую журналистку Асламову Глава МВД Косово сообщил о задержании российской журналистки Дарьи Асламовой

Фото: Социальные сети

Министр внутренних дел самопровозглашённой республики Косово Джеляль Швецла сообщил о задержании корреспондентки российской газеты «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой. Та пыталась въехать в регион. Глава полицейского ведомства обвинил россиянку в шпионаже, о чем он написал на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста, — написал министр.

Какие страны и какие доказательства имелись в виду, Швецла не уточнил. При этом он выдвинул предположение, что Асламова также участвовала «в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Россией», однако доказательств этому также не привел.

31 июля усилилась напряжённость между Белградом и Приштиной. В северных районах Косово, населённых сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.

В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.