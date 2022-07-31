На севере Косово раздались сигналы тревоги и выстрелы «Вечерне новости»: на севере Косово включили сигналы тревоги и начали строить баррикады

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

архивное фото

В северных районах самопровозглашенного Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги, передает портал издания «Вечерне новости». Местное население начало строить баррикады. Между тем косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. СМИ сообщают о том, что несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье, точное число пострадавших пока неизвестно.

Косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону, где собираются местные сербы <...> На севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог в Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются, — пишет издание.

По данным RTS, несколько десятков человек заблокировали главную дорогу Приштина — Рашка. Спецподразделения косовской полиции стали уходить в окрестные села, когда начался сбор горожан.

30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона «готовит ад» в Косово и Метохии на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа. Министр добавил, что 31 июля президент страны Александр Вучич выступит с обращением к нации.