Стало известно, куда отправилось российское золото Bloomberg: новыми направлениями продаж российского золота стали ОАЭ, Турция и Китай

Фото: Виталий Безруких/РИА Новости

Производство золота на ОАО «Красноярский завод цветных металлов

После введения странами ЕС и G7 санкций в отношении российского золота, новыми направлениями его продаж стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Гонконг, сообщает агентство Bloomberg. Реализацией драгметалла занимаются малоизвестные компании, для части из которых такой род деятельности не является профильным.

Основным направлением для российского золота стали ОАЭ. В период с марта по август прошлого года туда было поставлено драгметалла на сумму $500 млн. Большинство его покупателей находятся в Дубае.