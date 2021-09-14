Стало известно, когда Зеленский возненавидел русских

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским. В эфире телеканала «Первый независимый», он объяснил, что политик диаметрально изменил свои взгляды сразу после вступления в должность.

Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война, — поделился Кива.

Он добавил, что Зеленский в 2014 году активно выступал на площадках Луганска, Горловки с заявлениями о том, что русские и украинцы — один народ, а история у них одна. При этом Кива отметил, что все призывы к войне направлены на внутреннюю аудиторию. По его мнению, таким образом власть пытается скрыть свои неудачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля». Соответствующее высказывание прозвучало на форуме YES Brainstorming, запись которого доступна на YouTube.