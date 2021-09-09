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Михаил Щипанов
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует.
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Президент США Джо Байден распорядился ввести новые стандарты для госслужащих и ряда других категорий американцев. Согласно новым требованиям, все кто занимает посты в ряде сфер, обязаны вакцинироваться. Об этом сообщает CNN.
По примерным подсчётам, новые правила коснутся порядка 100 миллионов граждан Соединённых Штатов. Сам американский лидер своё решение оправдывает тем, что пока все было добровольно, население не поспешило на медицинские процедуры,...
Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией