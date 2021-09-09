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Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией

10:39, 10 сентября 2021
Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует.

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