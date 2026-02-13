Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу

Проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве является сигналом, что Россия готова к диалогу не только со Швейцарией, но и Евросоюзом в целом, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, выбор швейцарской площадки стал «символическим авансом» для этой европейской страны.

Проведение переговоров по Украине в Женеве — это определенный сигнал швейцарскому руководству, что на него возлагаются надежды. В каком-то смысле это символический аванс, что можно начать восстанавливать отношения с РФ при позитивном отклике. Но можно также сказать, что в какой-то степени это пусть очень осторожный, но сигнал ЕС о том, что Россия готова к восстановлению контактов и с другими европейскими странами. Если, конечно, они со своей стороны проявят в этом заинтересованность, — высказался Кортунов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что смена переговорной площадки для обсуждения урегулирования украинского кризиса может быть связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По его словам, в инциденте четко прослеживается украинский след.