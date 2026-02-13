Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 16:51

Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу

Политолог Кортунов: переговоры в Женеве говорят о согласии РФ вести диалог с ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве является сигналом, что Россия готова к диалогу не только со Швейцарией, но и Евросоюзом в целом, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, выбор швейцарской площадки стал «символическим авансом» для этой европейской страны.

Проведение переговоров по Украине в Женеве — это определенный сигнал швейцарскому руководству, что на него возлагаются надежды. В каком-то смысле это символический аванс, что можно начать восстанавливать отношения с РФ при позитивном отклике. Но можно также сказать, что в какой-то степени это пусть очень осторожный, но сигнал ЕС о том, что Россия готова к восстановлению контактов и с другими европейскими странами. Если, конечно, они со своей стороны проявят в этом заинтересованность, — высказался Кортунов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что смена переговорной площадки для обсуждения урегулирования украинского кризиса может быть связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По его словам, в инциденте четко прослеживается украинский след.

Россия
Швейцария
Евросоюз
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина пробил себе легкое бутылкой коньяка
Падение детей в колодец на парковке в Москве попало на видео
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.