03 января 2026 в 13:35

Стало известно, есть ли погибшие и пострадавшие при ударе по Каракасу

NYT: в результате удара по Каракасу есть погибшие и пострадавшие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате удара Вашингтона по Каракасу есть погибшие и пострадавшие, сообщает The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников. По их словам, число этих граждан пока не определено.

В результате нападения США погибло и было ранено неустановленное число венесуэльцев, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении успешной операции против Венесуэлы, в результате которой из страны были вывезены президент Николас Мадуро вместе с женой. Трамп пообещал предоставить более детальную информацию позже.

До этого политолог Константин Блохин высказал мнение, что США не начнут полномасштабное вторжение в Венесуэлу. По оценке эксперта, Вашингтон ограничится точечными ударами, чтобы оказать давление на Мадуро и заставить его предоставить доступ к ресурсам, избегая при этом дорогостоящей наземной операции.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что вооруженные силы республики развернуты для защиты суверенитета страны. По его словам, меры приняты в рамках обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности.

