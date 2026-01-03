Стало известно, есть ли погибшие и пострадавшие при ударе по Каракасу

Стало известно, есть ли погибшие и пострадавшие при ударе по Каракасу NYT: в результате удара по Каракасу есть погибшие и пострадавшие

В результате удара Вашингтона по Каракасу есть погибшие и пострадавшие, сообщает The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников. По их словам, число этих граждан пока не определено.

В результате нападения США погибло и было ранено неустановленное число венесуэльцев, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении успешной операции против Венесуэлы, в результате которой из страны были вывезены президент Николас Мадуро вместе с женой. Трамп пообещал предоставить более детальную информацию позже.

До этого политолог Константин Блохин высказал мнение, что США не начнут полномасштабное вторжение в Венесуэлу. По оценке эксперта, Вашингтон ограничится точечными ударами, чтобы оказать давление на Мадуро и заставить его предоставить доступ к ресурсам, избегая при этом дорогостоящей наземной операции.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что вооруженные силы республики развернуты для защиты суверенитета страны. По его словам, меры приняты в рамках обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности.