Стали известны подробности о преступнике, совершившем теракт в Лондоне. Он недавно был выпущен из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм.
Мужчина днём напал с ножом на прохожих на улице Стретем, он ранил двух человек, после чего его застрелили полицейские. Раненая женщина находится в стоянии средней тяжести, её жизни ничего не угрожает,
Пострадавший в результате нападения мужчина находится в более тяжёлом состоянии. Ещё один человек был ранен осколками стекла.
Расследованием преступления занимается Скотленд-Ярд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на теле устроившего теракт в Лондоне человека нашли устройство, похожее на бомбу. Сапёры выяснили, что предмет был муляжом.
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