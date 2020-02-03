https://static.news.ru/photo/df7548b6-4606-11ea-8e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/timtj/via Global Look Press

Стали известны подробности о преступнике, совершившем теракт в Лондоне. Он недавно был выпущен из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм.

Мужчина днём напал с ножом на прохожих на улице Стретем, он ранил двух человек, после чего его застрелили полицейские. Раненая женщина находится в стоянии средней тяжести, её жизни ничего не угрожает, сообщает BBC.

Пострадавший в результате нападения мужчина находится в более тяжёлом состоянии. Ещё один человек был ранен осколками стекла.

Расследованием преступления занимается Скотленд-Ярд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на теле устроившего теракт в Лондоне человека нашли устройство, похожее на бомбу. Сапёры выяснили, что предмет был муляжом.