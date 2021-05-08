Украинские пользователи соцсетей отреагировали на «зигу» подростка в Киеве

Украинские пользователи социальных сетей осудили реакцию властей страны на нацистское приветствие националиста, устроившего провокацию в Киеве у парка Вечной Славы. Об этом сообщает РИА Новости.
Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь, — написала Тамара Смаженюк из Винницы.
При этом Нина Сподобаева из Кривого Рога отметила, что это слишком мягкая реакция на подобные поступки.
Ранее сообщалось, что националисты в Киеве организовали провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возложили цветы в День Победы. Один из участников акции — подросток в балаклаве — встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.
По данным издания, полиция никак не отреагировала на инцидент. Источники, связанные с офисом украинского лидера Владимира Зеленского,