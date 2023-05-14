Стал известен победитель Евровидения-2023 Победителем Евровидения-2023 стала певица Loreen из Швеции

Фото: Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Победителем музыкального конкурса Евровидение-2023 стала шведская исполнительница Лорин (Loreen) с песней Tattoo. Трансляцию мероприятия вел официальный YouTube-канал конкурса. По результатам голосования Швеция набрала 583 балла, на втором месте оказался певец из Финляндии Кяарийя (526 баллов), а на третьем месте — израильская певица Ноа Кирель (362 балла). Лорин повторила успех 2012 года, когда победила на конкурсе с 372 баллами.

В десятке победителей также оказались Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия и Чехия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения. Так дипломат прокомментировала решение Европейского вещательного союза отклонить просьбу украинского лидера выступить с видеообращением в финале конкурса. Захарова назвала такое решение «напрасным». Подписчики представителя российского МИД согласились с мнением Захаровой и отметили, что конкурс перестал быть музыкальным.