Стал известен ответ России на массовую высылку дипломатов из Болгарии «Известия»: стал известен ответ России на массовую высылку дипломатов из Болгарии

Фото: Dmitrii Gusarin/Russian Look

Россия закроет свою дипломатическую миссию в Софии после решения властей Болгарии выслать 70 российских дипломатов, пишут «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Москва также планирует зеркально ответить на недружественные меры. Отмечается, что рассматривается вариант полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией.

Москва планирует выдворить болгарских работников дипмиссий, которые функционируют на территории России. Мы поступим зеркально. Не исключено, что дело может дойти до полного разрыва дипотношений, — сказано в публикации.

Собеседник издания добавил, что всего Болгарию покинули 180 человек, включая членов семей сотрудников диппредставительства. В настоящее время, по его словам, в стране остались пара десятков человек.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что положение с ограничением транзита через Литву даёт понять, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Он добавил, что мир в настоящее время является эмоциональным. По этой причине глава региона указал на конфронтацию в качестве самого верного пути. Он отметил, что невозможно уже вести нормальный, спокойный, тихий разговор с собеседником. Он назвал это явление «прискорбным».