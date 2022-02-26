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США заявили, что КНР не поможет РФ справиться с западными санкциями

04:50, 27 февраля 2022
США заявили, что КНР не поможет РФ справиться с западными санкциями Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
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Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что в Вашингтоне не верят в помощь Пекина Москве на фоне санкционного давления Запада. Он напомнил, что в КНР уже ограничивают банки в выдаче кредитов, которые нужны для закупки энергоресурсов в России, сообщает РИА Новости.

Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идёт. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России, — подчеркнул представитель американской администрации.

Он добавил, что такой пример говорит о склонности Пекина «уважать силу американских санкций».

Ранее стало известно, что высокопоставленный представитель Белого дома заявил: российский рубль в ближайшее время «сорвётся в свободное падение». Чиновник отметил, что это произойдёт после того, как валюта лишится поддержки Центробанка РФ. По его словам, США и их союзники в отношении рубля могут применить не только такую ограничительную меру, как заморозка активов Центробанка РФ.

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