США заявили, что КНР не поможет РФ справиться с западными санкциями

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что российский рубль в ближайшее время «сорвётся в свободное падение». Чиновник отметил, что это произойдёт после того, как валюта лишится поддержки Центробанка РФ, сообщает РИА Новости.

У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить...