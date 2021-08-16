США выделят $500 млн на помощь Афганистану

Американский президент Джо Байден подписал постановление выделить 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана. Об этом сообщил Белый дом. Речь о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Деньги направят в том числе на помощь в оформлении афганцам иммиграционных виз в США.

Тем временем Пентагон отчитался, что собирается в ближайшие часы высадить в аэропорту Кабула около 3500 военнослужащих для эвакуации беженцев.

MG Taylor: By the end of the day, we expect nearly 3,000-3,500 total Troops on the ground. As of 1535 local time, the air field was open for operations. Shortly after, the first C-17 landed with US Marines on board. The next C17 is preparing to land as we speak. pic.twitter.com/Osy5VyLNRa — Department of Defense (@DeptofDefense) August 16, 2021

В июле Байден уже выделил около 100 млн долларов на эвакуацию из Афганистана граждан этой страны, оказывавших различную помощь американским войскам.

Жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами*, рассказали, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит.

По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Она в ужасе закрываются дома, не открываются лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё, что им вздумается, от мелких товаров до автомобилей.

«Талибан»* — запрещённая в РФ террористическая организация.