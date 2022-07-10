США ввели новые санкции после провала попытки мятежа на Кубе МИД Кубы: США вводят новые санкции из-за провала попытки спровоцировать мятеж на Кубе

Фото: Artur Widak/Global Look Press

Куба

Новые санкции США против Кубы являются попыткой дискредитировать сопротивление общества агресии со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья. по его мнению, санкции также нарушают международное право и уставы ООН. Слова чиновника приводит ТАСС.

После провала попытки спровоцировать мятеж на Кубе в 2021 году правительство США и их госсекретарь сейчас пытаются дискредитировать народную победу над империалистической агрессией, — заявил Паррилья.

Он также добавил, что неоднократно применяемые принудительные меры нарушают международное право и Устав ООН.

В минувшую субботу, 9 июля, Штаты ввели визовые ограничения в отношении 28 кубинских должностных лиц. Вашингтон считает их причастными к подавлению возмущений на острове 11 июля 2021 года, а также к ограничению доступа жителей страны к информации. При этом конкретный список лиц, в отношении которых введены санкции, Госдепартамент США не опубликовал.

Народные волнения произошли на Кубе в июле прошлого года. В ответ на это президент страны призвал сторонников властей выходить на улицы «для предотвращения провокаций» против руководства страны. Сгласно официальным данным, в столкновениях многие граждане получили ранения. Куба возложила ответственность за возникновение беспорядков на США.

К уголовной ответственности приговорили порядка 450 человек, большинство из них были осуждены на разные тюремные сроки по обвинениям в организации массовых беспорядков, подстрекательстве к мятежу, саботаже, грабежах и насилии.