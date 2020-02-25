https://static.news.ru/photo/76e21712-5749-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Press

США намерены ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Наказание коснётся компаний и физлиц, покупающих венесуэльскую нефть в обход запретов США.

Об этом заявил спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его славам, Вашингтон будет преследовать постоянных покупателей нефти в стране и посредников, которые помогают Каракасу скрыть происхождение своей нефти, цитирует Абрамса Reuters.

Заявление спецпредставителя появилось после того, как США внесли в санкционный список торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading S.A., чтобы оказать давление на Москву и заставить её прекратить поддерживать Мадуро.

Но при этом Абрамс заявил, что усиление кампании Вашингтона не будет сосредоточено только на Москве, а коснётся всей цепочки поставок, которая позволяет венесуэльской нефти достигать покупателей.

США также рассматривают передачу груза с одного судна на другое как попытку запутать происхождение нефти и изменить название компаний, участвующих в сделках с её покупкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что покупатели нефти Боливарианской Республики в Азии должны сократить закупки венесуэльского чёрного золота. США намерены уговаривать их отказаться от дальнейших закупок топлива, заявил американский спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.