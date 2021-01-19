США ударами с воздуха ликвидировали троих исламистов в Сомали

https://static.news.ru/photo/a74a6352-5a7a-11eb-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Ingalls/NASA/Global Look Press

Американские военные совместно с сомалийским правительством во вторник нанесли два авиаудара в окрестностях города Джамаме на юге страны. Во время атаки погибли трое исламистов. Об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

Согласно предварительной оценке, в результате ударов убиты трое боевиков. Целью были известные лидеры группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), которые причастны к организации взрывов, — сказано в коммюнике командования.

По данным военных США, в результате операции никто из мирных жителей не пострадал.

Вывод американских подразделений из Сомали завершился 18 января по распоряжению уходящего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Примерно 700 военных отправлены из Сомали на базу США в Джибути и объекты в Кении. При этом Африканское командование США сохранило возможность наносить воздушные удары по целям в Сомали.

«Аш-Шабаб» появилась в Сомали в 2004 году. Террористические атаки группировка совершает с 2008 года. В феврале 2012 года один из её главарей заявил о присоединении сомалийских боевиков к запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида».

2 января АФРИКОМ также нанёс два авиаудара на юге Сомали по террористам «Аш-Шабаб». Оба удара были нанесены неподалёку от города Куньо-Барроу. По предварительным оценкам, цели достигнуты, объекты террористов уничтожены. Никто из мирных жителей тогда также не пострадал.

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