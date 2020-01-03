https://static.news.ru/photo/790a6920-3027-11ea-9b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решит вывести американские войска из страны. Об этом Трамп заявил на борту самолёта, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции.

Трамп отметил, что эти санкции будут намного более жёсткими, чем в отношении Ирана. Американский лидер добавил, что США не выведут свои войска из страны до тех пор, пока Багдад не заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов, пишет Интерфакс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.