США разрешили полёты своей авиации возле Крыма

https://static.news.ru/photo/af3d1f82-0f6b-11eb-85cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-image/Global Look Press

Управление гражданской авиации США (FAA) разрешило национальным авиакомпаниям выполнять рейсы в полётной зоне вблизи Симферополя.

Уведомление об этом уже опубликовано в Федеральном реестре США. Отмечается, что полёты разрешаются, так как зона Крыма больше не считается опасной для гражданской авиации. Отдельно указано, что разрешение на полёты не означает признания Крыма частью Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

FAA заявляет также, что Украина «намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полётной безопасности в районе полётной информации Симферополя».

При этом США пока не разрешают полёты гражданских рейсов в районе Днепропетровска, так как там, по мнению американских авиационных властей, сохраняются риски из-за конфликта на востоке Украины.

Как сообщал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что потеря Донбасса и Крыма в 2014 году была осознанным решением украинских властей на фоне предвыборной ситуации в стране.