https://static.news.ru/photo/05c95868-46c0-11ea-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки представят Совбезу ООН свой план палестино-израильского урегулирования 6 февраля.

Это будет на этой неделе — 6 числа — в формате закрытых консультаций, — сообщил бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен.

По его словам, на этом мероприятии будет присутствовать советник президента США Джаред Кушнер. Однако окончательная дата заседания пока неизвестна, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.