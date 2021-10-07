США призывают расширить санкции против РФ из-за роста в Европе цен на газ

Американский конгрессмен Майк Маккол призвал власти США расширить санкции против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По его мнению, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости газа через ограничение поставок на европейский рынок, сообщает РИА Новости.

Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту. <...> Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против «Северного потока — 2» и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту ещё одно орудие вредоносного влияния, — приводит агентство слова Маккола.

Также конгрессмен заявил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не замечают попыток России якобы оказать давление на Европу путём «манипулирования региональным газовым рынком, провоцирования «жестокого энергетического кризиса на континенте». Именно поэтому, считает конгрессмен, надо ужесточить антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ считает, что газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договорённостей, достигнутых с Вашингтоном. Экстерриториальные санкции, подобные тем, которыми США угрожали проекту, в кабмине отвергают, говорится в ответе правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии».