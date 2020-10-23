США призвали к сотрудничеству с РФ в Арктике ради «блокирования» Китая

https://static.news.ru/photo/328b5842-1596-11eb-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: G&M Therin-Weise/imagebroker.com/Global Look Press

США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и «блокирования экспансии Китая» в этом регионе.

Такое мнение высказал Генри-Николас Гроссман в статье, опубликованной американским журналом The National Interest. По его словам, главной проблемой Вашингтона является отсутствие направленности в политике по Арктике.

США следует разработать более качественный подход, включающий в себя новую договорённость по сотрудничеству с Россией для защиты окружающей среды, поддержания мира в этом регионе, а также для блокирования Китая, — считает автор публикации.

Он утверждает, что Китай имеет «колониальные амбиции» в Арктике и старается закрепить там своё присутствие, вытесняя «слабейшие» державы Запада. Москва же, по мнению Гроссмана, «будет рада ограничить в Арктике свои отношения с Китаем коммерческими проектами».

Россия, действительно, восстанавливает своё военное присутствие в Арктике, она строит новые атомные ледоколы и военные базы. Однако Арктика более важна для России, чем для Соединённых Штатов, поскольку 53 процента арктического побережья находится на российской территории, — отметил Гроссман.

Вашингтон вряд ли справится с Китаем в одиночку, поэтому ему следует найти новую форму сотрудничества с Москвой. При этом Арктика не должна стать новым местом соперничества великих держав, подчеркнул автор.

По его мнению, США и Россия не смотря ни на что сотрудничали в Арктике в течение многих лет, и их сотрудничество может быть продолжено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, несмотря на попытки Североатлантического альянса дестабилизировать ситуацию в регионе, Москва продолжит отстаивать свои позиции в Арктике. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, страны НАТО, в том числе и США, пытаются ограничить деятельность российской стороны в регионе разными способами, от наращивания военной активности у границ России до введения санкций.