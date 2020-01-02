Возглавляемая Соединёнными штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ — прим. NEWS.ru) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Центрального командования ВС США.
Расследование четырёх отчётов подтвердило информацию о жертвах среди мирного населения, признана гибель 12 гражданских лиц, по данным пресс-службы СЕНТКОМ.
Ранее NEWS.ru писал, что США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии.
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