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Президенты Соединённых Штатов и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган 2 января провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Во время разговора лидеры двух государств обсуждали региональные вопросы, прежде всего касающиеся последних событий в Сирии и Ливии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента Турции. Ранее NEWS.ru писал,...