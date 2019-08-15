https://static.news.ru/photo/dab7130e-bfc9-11e9-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: AP/ТАСС

США грозят неприятностями танкеру с иранской нефтью Grace 1, включая запрет на въезд в Штаты. Заподозрен танкер был британскими властями за нарушение санкций против Сирии.

Сообщение содержится в заявлении Госдепа. Задержаны капитан судна, старший помощник и ещё два члена экипажа. Иранские власти уже сделали заявление, что Grace 1 совсем скоро покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была предусмотрена заранее.

Как сказано в заявлении американских властей, танкер «помогал Корпусу стражей Исламской революции».

Это может привести к серьёзным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1, — говорится в сообщении Госдепа .

Ранее News.ru сообщал, что иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, освобождён властями Гибралтара. По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание.