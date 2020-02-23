https://static.news.ru/photo/322dbb08-5668-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мирное соглашение США и движения «Талибан» (запрещено в РФ) не будет подписано, если оно не поддержит режим прекращения огня в Афганистане.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен телеканалу CBS.

Если «Талибан» не будет придерживаться договорённостей в рамках плана о сокращении масштабов насилия<...>, думаю, что вряд ли мы подпишем мирный договор, — цитирует его ТАСС.

О'Брайен добавил, что США не собираются сокращать войска до уровня ниже необходимого для защиты американских интересов и партнёров в Афганистане.

Отмечается, что Белый дом и боевики уже вели переговоры на протяжении нескольких месяцев в 2019-м. Представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад и политический офис радикалов в Катаре в итоге утвердили проект мирного договора, предусматривавшего прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских контактов.

Но в сентябре, после нескольких терактов, совершённых талибами в столице республики и других городах, жертвами которых стали и американские военные, глава США Дональд Трамп приказал остановить переговоры с боевиками.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона подписать мировое соглашение с радикалами из «Талибана». Дата подписания документа назначена на 29 февраля 2020 года. Трамп сообщил, что лично подпишет мировое соглашение с радикалами из «Талибана».