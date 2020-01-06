https://static.news.ru/photo/253aa56c-3153-11ea-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Авиабаза Айн аль-Асад Фото: US Joint Staff/Global Look Press

США хотят построить аэродром на авиабазе Айн аль-Асад для стратегических бомбардировщиков B-52 в провинции Анбар в Ираке. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Al-Sumaria.

По словам собеседника, американские войска расширили инфраструктуру аэродрома для строительства взлётно-посадочной полосы для самолётов.

Как ранее писал NEWS.ru, США на фоне обострения отношений с Ираном начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.