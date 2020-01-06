США хотят построить аэродром на авиабазе Айн аль-Асад для стратегических бомбардировщиков B-52 в провинции Анбар в Ираке. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Al-Sumaria.
По словам собеседника, американские войска расширили инфраструктуру аэродрома для строительства взлётно-посадочной полосы для самолётов.
Как ранее писал NEWS.ru, США на фоне обострения отношений с Ираном начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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