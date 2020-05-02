США отслеживают активность российских оборонных заводов по мобильным данным

https://static.news.ru/photo/517d5592-8c35-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Американская аналитическая компания Orbital Insights следит за активностью российской оборонки. В частности, как отмечает издание Defense One, специалисты фиксируют перемещения сотрудников на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов.

В отчёте компании говорится, что ряд российских заводов замедлили производство на фоне пандемии. Среди таких предприятий указываются НПЦ «Салют», «Уралвагонзаводмаш», «Гидромаш», Казанский авиазавод имени Горбунова.

Сотрудники Orbital Insights анализируют и обрабатывают данные, полученные от операторов связи, и делают выводы о сохранившемся уровне активности. Как заявил эксперт компании Роберт Кардильо, это позволяет «информировать высших должностных лиц о влиянии конкретного ограничения — или о воздействии/последствиях его нарушения», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского сокращает сотни сотрудников в связи с ликвидацией предприятия в апреле 2020 года. Информацию об этом подтвердили в Министерстве социального развития Прикамья. Всего будут уволены почти 800 работника завода, закрытие которого произойдёт 6 апреля 2020 года. С 11 ноября на предприятии вводится режим простоя из-за снижения объёмов производства.