США отправят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

Представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооружённых сил Адам Миллер заявил, что Вашингтон по просьбе Варшавы отправит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они потребуются для отражения потенциальных угроз НАТО, пояснил он в беседе с РИА Новости.

По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу, — рассказал Миллер.

Он объяснил действия США необходимостью упредить любые потенциальные угрозы для союзников и территорий стран НАТО.

Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье [Устава НАТО] и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций, — отметил Миллер.

Ранее стало известно, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, почему невозможно поставить Украине систему ПРО «Железный купол». Чтобы пользоваться ею, потребуется долго обучать военный персонал, отметила она на слушаниях в сенате. Нуланд добавила, что Киеву предоставили много противобатарейных радаров.