https://static.news.ru/photo/fb74112e-2c38-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/ Russian Look/Global Look Press

США в ближайшее время направят порядка 750 военных из-за нападения на посольство в Багдаде. Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Американские военные будут незамедлительно размещены в регионе, что является мерой в ответ на «растущую угрозу» американскому персоналу и объектам, пишет ТАСС.

США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились, — заявил Эспер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.