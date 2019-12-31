США в ближайшее время направят порядка 750 военных из-за нападения на посольство в Багдаде. Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Американские военные будут незамедлительно размещены в регионе, что является мерой в ответ на «растущую угрозу» американскому персоналу и объектам,
США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились, — заявил Эспер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.
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