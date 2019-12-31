https://static.news.ru/photo/ebe531fa-2c17-11ea-9e4c-fa163e074e61_660.jpg 31.12.2019. Посольство США в Ираке Фото: Bai Ping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.

Салех призвал национальные силы безопасности обеспечить охрану иностранных представительств, сообщает агентство Reuters.

Право на мирные протесты гарантируется и защищается конституцией, однако нападения на иностранные миссии не в интересах [Ирака], они вредят международной репутации, — сказал иракский президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства». Участники протестной акции в Багдаде 31 декабря требовали закрыть дипломатическое представительство США.