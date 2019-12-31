Фото: Bai Ping/XinHua/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил сотрудников американских диппредставительств в РФ с Новым годом и призвал объединить усилия по нормализации отношений между двумя странами. Сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.

Достижение нормализации российско-американских отношений, отвечающей интересам обоих народов, по словам дипломата, послужит укреплению безопасности и стабильности во всем мире. Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным,...