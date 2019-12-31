США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства».
Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону, – заявил Эспер.
Напомним, 31 декабря участники протестной акции в Багдаде, которая переросла в штурм американского посольства, потребовали закрыть дипломатическое представительство США. Пострадали около 60 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что США пообещали «защищать свой народ» после атаки на посольство в Багдаде.
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