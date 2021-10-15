США откроют границы для полностью привитых от COVID туристов из 30 стран

Власти США 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью привитых от коронавируса двумя дозами вакцины путешественников из более чем 30 стран. Речь идёт о таких препаратах, как Pfizer или AstraZeneca. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября, — заявил источник.

Предполагается, что о соответствующем решении властей сообщат 15 октября. Тем не менее на текущий момент официальных комментариев от уполномоченных органов не поступало.

Не указывается, каких именно стран это коснётся. Однако до этого Белый дом уже сообщал о намерении впускать в США только полностью привитых туристов.

Ранее правительство Финляндии приняло решение продлить введённые на фоне распространения коронавирусной инфекции правила на границе с Россией до 7 ноября.