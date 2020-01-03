https://static.news.ru/photo/54ff2d88-2e6d-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/ via Globallookpress.com

США определили цели новых ударов по Ирану на случай, если Тегеран решит рассчитаться за смерть генерала Сулеймани. Об этом предупредил глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что американские вооружённые силы — самые мощные в мире, и уж если «американцы окажутся под угрозой», то цели определены, транслирует выступление президента телеканал CNN.

И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана, — сказал Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп назвал иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один». По словам Трампа, убитый генерал якобы планировал «неминуемые нападения» на жителей Штатов.