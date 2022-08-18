США объявили о начале переговоров с Тайванем

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Пресс-служба торгового представительства США в Тайване объявил о начале переговоров двух стран по расширению сотрудничества. Стороны надеются углубить торговые и инвестиционные отношения, а также продвинуть приоритеты обеих сторон для достижения экономического роста. Представители Штатов выразили готовность упростить процедуры для улучшения торговли, пишет URA.RU.

Мы начинаем переговоры с Тайванем, которые углубят наши торговые и инвестиционные отношения, продвинут взаимные торговые приоритеты на основе общих ценностей и будут способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту, — заявил представитель американской авиакомпании United Airlines, который присутствовал на переговорах.

Власти КНР неоднократно осуждали действия США в регионе и отмечали, что визиты представителей Вашингтона на острове Тайвань лишь провоцируют дальнейшую эскалацию в отношениях двух стран.

Руководство США удивилось решению Китая принять участие в российских учениях на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022», заявили ранее аналитики издания The Wall Street Journal. По информации журналистов, в Белом доме не ожидали какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. Автор статьи отмечает, что Россия и Китая связаны общими интересами в рамках сдерживания глобального господства США.