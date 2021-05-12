США обвинили Россию в преследовании членов «Свидетелей Иеговы»

https://static.news.ru/photo/a1f411fe-b340-11eb-8a58-96000091f725_660.jpg Фото: jwrussiaorg/facebook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России притесняют адептов «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ) и ряда мусульманских групп. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американского дипломата.

В России власти продолжают притеснять, задерживать и изымать собственность «Свидетелей Иеговы», а также ряда мусульманских меньшинств под предлогом борьбы против экстремизма, — приводит агентство заявление Блинкена, сделанное во время представления ежегодного доклада Госдепа о религиозной свободе в мире.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года полицейские задержали ряд участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.