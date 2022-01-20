США обвинили белорусских чиновников в сговоре с Ryanair

США выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Американские власти подозревают чиновников в намеренном использовании ложной угрозы для изменения маршрута лайнера, говорится в заявлении Минюста США.

В сообщении говорится , что США подозревают чиновников Белоруссии в намеренном сговоре «использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

Штаты выдвинули обвинения против руководителя «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников КГБ страны.

Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечёт за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, — сообщили в Минюсте.

Там уточнили, что максимально возможные сроки наказания в данном случае устанавливает Конгресс США.

В американском ведомстве выразили надежду на сотрудничество с иностранными партнёрами для привлечения обвиняемых к ответственности.

Ранее сообщалось, что членам Международной организации гражданской авиации (ICAO) направлен отчёт о расследовании инцидента с самолётом Ryanair, экстренно приземлившимся в 2021 году в Минске в связи с сообщением о минировании. В отчёте отметили, что информация о минировании самолёта была ложной, но не стали приписывать распространение данной информации какому-либо государству

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали.