США обеспокоены информацией об отравлении Навального «Новичком»

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Белый дом выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об отравлении Алексея Навального веществом типа «Новичок». Информацию об этом ранее обнародовало правительство ФРГ со ссылкой на результаты исследования военной лаборатории.

Россия в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок». Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности, — передаёт сообщение Белого дома ТАСС.

Правительство Германии уже пообещало проинформировать своих партнёров по Евросоюзу и НАТО о результатах расследования по делу Навального и обсудить с ними «адекватную совместную реакцию в свете российских возражений». Также власти Германии пообещали связаться с ОЗХО. В ноябре 2019 года организация решила включить «Новичок» в список запрещённых химикатов.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа. Его без сознания госпитализировали в реанимацию омской больницы прямо из самолёта. Российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для обнаружения самого вещества они обратились за помощью в лабораторию бундесвера.