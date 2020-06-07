США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

https://static.news.ru/photo/a0bd091e-a976-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg /Global Look Press

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing MH17. Речь идёт о конкретизации информации, которую американцы направили голландцам сразу после катастрофы.

Об этом на заседании по делу о крушении пассажирского самолёта в Донбассе заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Слушания о рейсе MH17 возобновились 8 июня. Стинхейс проинформировал, что голландская сторона запрашивала у американцев возможность рассекречивания спутниковых снимков, которые засекли пуск ракеты, с целью приобщения их к делу. В ответ Амстердам получил от Вашингтона меморандум.

Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума. Прокурор пришёл к выводу, что он был поддержан другими источниками, с которыми он проконсультировался. Он также запросил, чтобы их выводы были приложены к досье. Власти США проинформировали, что они не могут предоставить дополнительные данные в дополнение к этому меморандуму, — сказал судья.

По словам Стинхейса, при этом прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года.