https://static.news.ru/photo/38eeaa6a-be79-11e9-adf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Служба безопасности страны.

Суд может начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан Росси и один украинец. Одним из фигурантов является экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин. По данным Совместной следственной группы, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, передаёт РИА Новости .

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Ранее немецкий детектив Йозеф Реш заявил о готовности предоставить России, Малайзии и другим странам информацию о крушении малайзийского Boeing МН17 под Донецком. Он утверждал, что располагает доказательствами, проливающими свет на причину катастрофы. Кроме того, детектив готов назвать имена людей, ответственных за трагедию, и предоставить данные с американских спутников, оказавшиеся в его распоряжении, писал News.ru.