США не считают беспрецедентным долгое отсутствие лидера КНДР

https://static.news.ru/photo/4262be56-8d59-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Press

Северокорейская сторона опубликовала фотографии, которые свидетельствуют о хорошем самочувствии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Соединённые Штаты не считают его продолжительное отсутствие на публике беспрецедентным. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В эфире телеканала ABC ему задали вопрос о его мнении насчёт того, что Ким Чен Ын не присутствовал на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена и других важных мероприятиях.

Мы не знаем, почему он предпочел пропустить это. Мы знаем, что и ранее бывало, когда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын долго не появлялся на публике. Так что это не является беспрецедентным. Мы видели те же кадры днем ранее, что и другие. Похоже, что председатель Ким Чен Ын жив и здоров, — сказал Помпео.

Последний раз Ким Чен Ына общественность видела на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики 11 апреля. После этого северокорейские СМИ не сообщали ничего о его появлении на официальных мероприятиях.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео назвал непреднамеренными выстрелы КНДР в сторону Южной Кореи.