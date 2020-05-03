Помпео назвал непреднамеренными выстрелы КНДР в сторону Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/bfbc8a22-8d53-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Выстрелы со стороны КНДР в направлении погранпоста Южной Кореи в демилитаризованной зоне, вероятно, не были преднамеренными. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он отметил, что видел новости об инциденте и также ознакомился с некоторыми внутренними данными. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, согласно данным Вашингтона, «несколько выстрелов со стороны Севера».

Думаем, что они были непреднамеренными. Южнокорейцы открыли ответный огонь. Насколько мы знаем, никто не погиб, — сказал госсекретарь в эфире телеканала АВС.

3 мая пограничный пост в центре демилитаризованной зоны был обстрелян. Южнокорейская сторона выпустила 20 ответных выстрелов и направила Пхеньяну письмо с требованием объяснений.

Как писал NEWS.ru, в южнокорейском Комитете начальников штабов также полагают, что обстрел погранпоста в демилитаризованной зоне со стороны КНДР не был намеренной провокацией.